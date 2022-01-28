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BÖRÜ 2039 3. bölüm fragmanı: Kuklalar! BluTV BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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BÖRÜ 2039 3. bölüm fragmanı: Kuklalar! BluTV BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman? BluTV dijital platformda yayınlanan BÖRÜ 2039 dizisinin 3. bölümü heyecanla bekleniyor. Kemal Boratav karakteri üzerine yoğunlaşılan BÖRÜ 2039 dizisinin ilk bölümü 28 Aralık 2021’de, ikinci bölümü ise 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı. Dizinin üçüncü bölümünde neler olacağını merak eden hayranları ise yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman? BluTV BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte son gelişmeler...

Kemal Boratav karakterine yoğunlaşan BÖRÜ 2039 dizisinin 3. bölümü için bekleyiş sürüyor. BÖRÜ serisinin başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını ele alan BÖRÜ 2039 dizisi BluTV'de seyircisiyle buluşuyor. İnsanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini anlatan BÖRÜ 2039'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman? BluTV BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte cevaplar...

BÖRÜ 2039 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

BluTV tarafından BÖRÜ 2039 dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Üçüncü bölümün konusu 'Kuklalar' olarak belirlendi. Börü ile karşı karşıya gelmeyi düşünenlerin olacağı 3. yeni bölüm 30 Ocak Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

BÖRÜ 2039 BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm: Esrarengiz Kemal Boratav tarafından, gizli bir organizasyon olarak devam eden BÖRÜ timi, kendi gizemlerini aşan bir düşmanla ilk kez tanışırlar.

2. Bölüm: Hala yasta olan BÖRÜ, bütün olanaklarını kullanarak gizemli saldırganları bulmak zorundadır.

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan BÖRÜ 2039; 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor.

Dizi; ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor.

İnsanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alıyor.

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