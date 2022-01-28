BÖRÜ 2039 3. bölüm fragmanı: Kuklalar! BluTV BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kemal Boratav karakterine yoğunlaşan BÖRÜ 2039 dizisinin 3. bölümü için bekleyiş sürüyor. BÖRÜ serisinin başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını ele alan BÖRÜ 2039 dizisi BluTV'de seyircisiyle buluşuyor. İnsanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini anlatan BÖRÜ 2039'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman? BluTV BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte cevaplar...

BÖRÜ 2039 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

BluTV tarafından BÖRÜ 2039 dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Üçüncü bölümün konusu 'Kuklalar' olarak belirlendi. Börü ile karşı karşıya gelmeyi düşünenlerin olacağı 3. yeni bölüm 30 Ocak Pazar günü izleyiciyle buluşacak.