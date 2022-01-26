26 Ocak 2022, Çarşamba
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Esra Erol 26 Ocak Çarşamba yeni bölüm izle

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Esra Erol 26 Ocak Çarşamba yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şaban’a mı dönecek, yeni bir hayat mı kuracak? Burcu’nun herkesi şoke edecek son kararı... Dün gece neler yaşandı? Ayça ve Yusuf neden birbirine girdi? Murat’a kaçan Hatice ve Selahattin’in vazgeçemediği papağanı Paşa canlı yayında! Stüdyoda büyük kavuşma! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Eski karısı Melek’ten Ali’ye dair şok edecek sözler! Ali hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Esra Erol'da 26 Ocak Çarşamba yeni bölüm izle...

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