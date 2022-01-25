atv dizisi Destan’da gece yarısı saraya baskın! Kurultayın desteğini alan Balamir tahta oturdu

Kaya her ne kadar babası Alpagu Han'ın kendisini naib ilan ettiğini söylese de Balamir "Alpagu Han tahttan çekilmiştir! Sarayı yurdu terk etmiştir! Kurultay yeni kağanı seçene kadar benim kağan naibi olmamı ister! Bu böyle biline!" tahtı bırakmayacağını ilan etti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.