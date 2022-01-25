atv dizisi Destan'da gece yarısı saraya baskın! Kurultayın desteğini alan Balamir tahta oturdu
atv'de yayınlanan ‘Destan’, sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Destan'ın yeni bölümde Balamir askerleri ile birlikte saraya baskın yaptı. Gök Hanlığı’nın tahtının boş kalamayacağını söyleyen Balamir, tam o sırada oğulları Kaya ve Temur teginlerle birlikte gelen Ulu Ece’nin itirazına rağmen tahta oturdu. Balamir, "Töremize göre gök taht'ı boş bırakılamaz!" dedi.
'Destan'ın sekizinci bölümünde, Alpagu Han'ın tahttan çekilmesi üzerine Gök Hanlığı'nda tüm dengeler alt üst olurken, fırsatı kaçırmayan Balamir askerleri ile birlikte saraya baskın yaptı.
Kan dökülmesini istemeyen Gök Hanlığı komutanları Balamir'in askerlerine engel olamazken, sarayın kapısını kırıp içeri giren Balamir ve beraberindekiler doğruca taht odasına gitti.
"TÖREMİZE GÖRE GÖK TAHT'I BOŞ BIRAKILAMAZ!"
Gök Hanlığı'nın tahtının boş kalamayacağını söyleyen Balamir, tam o sırada oğulları Kaya ve Temur teginlerle birlikte gelen Ulu Ece'nin itirazına rağmen tahta oturdu.
Kaya her ne kadar babası Alpagu Han'ın kendisini naib ilan ettiğini söylese de Balamir "Alpagu Han tahttan çekilmiştir! Sarayı yurdu terk etmiştir! Kurultay yeni kağanı seçene kadar benim kağan naibi olmamı ister! Bu böyle biline!" tahtı bırakmayacağını ilan etti.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları