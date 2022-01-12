Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022’den neden diskalifiye oldu? Yerine kim yarışacak?

Survivor 2022 Nisa neden yok? Geçtiğimiz yıl Survivor'a damga vuran Nisa Bölükbaş, Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yer almayı başarmıştı. 15 Ocak'ta ilk bölümü yayınlanacak Survivor 2022'de oyunlar oynanmaya başladı. Acun Ilıcalı ise yarışmadan ilk canlı yayınını gerçekleştirdi. Ancak Nisa'nın kadroda gözükmemesi seyircilerde merak uyandırdı. Peki, Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Nisa'nın yerine kim yarışacak? İşte cevaplar...

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Survivor 2022 için geri sayım başlarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Survivor 2022 için yola çıkan ekibe koronavirüs testi yapıldı. Gönüllüler takımında olan Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı ve bu yüzden kadrodan çıkarıldığı açıklandı.