Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Yerine kim yarışacak?
Survivor Nisa neden yok? Acun Ilıcalı, Dominik'ten ilk Survivor 2022 canlı yayınını yaptı. Tüm yarışmacıların olduğu görüntüde Nisa'nın olmaması merak uyandırdı. Nisa Bölükbaşı yerine yedeklerden bir kişinin kadroya alınmasının ardından Nisa'nın neden olmadığı da öğrenildi. Peki, Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Nisa'nın yerine kim yarışacak? İşte haberin detayları...
Survivor 2022 Nisa neden yok? Geçtiğimiz yıl Survivor'a damga vuran Nisa Bölükbaş, Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yer almayı başarmıştı. 15 Ocak'ta ilk bölümü yayınlanacak Survivor 2022'de oyunlar oynanmaya başladı. Acun Ilıcalı ise yarışmadan ilk canlı yayınını gerçekleştirdi. Ancak Nisa'nın kadroda gözükmemesi seyircilerde merak uyandırdı. Peki, Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Nisa'nın yerine kim yarışacak? İşte cevaplar...
SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?
Survivor 2022 için geri sayım başlarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Survivor 2022 için yola çıkan ekibe koronavirüs testi yapıldı. Gönüllüler takımında olan Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı ve bu yüzden kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
NİSA'NIN YERİNE KİM YARIŞACAK?
Nisa'nın yarışmadan diskalifiye olmasının ardından yarışacak isim de merak edilmeye başlandı. Dominik'ten ilk canlı yayınını yapan Acun Ilıcalı, yedeklerden Yağmur Banda'nın kadroya dahil edildiğini açıkladı.
2022 SURVİVOR ALL-STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezondan ilk tanıtım geldi. Bu sezon da rekabetli geçecek olan Survivor'da yarışmacılar oldukça iddialı gözüküyor. İlk tanıtımda ise yarışmanın başlangıç tarihi duyuruldu. Survivor 2022 All-Star yarışması 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.
SURVIVOR 2022 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Survivor 2022 All-Star Gönüllüler takımı şu yarışmacılardan oluşuyor:
* Gökhan
* Ogeday
* Anıl
* Hikmet
* Ardahan
* Berkan
* Yasin
* Gizem
* Berna
* Sude
* Seda
* Evrim
* Nisa
SURVIVOR 2022 ÜNLÜLER TAKIMI
Survivor 2022 All-Star Ünlüler takımı şu yarışmacılardan oluşuyor:
* Adem
* Atakan
* Furkan
* Mert
* Sercan
* Barış
* Batuhan
* Aycan
* Elif
* Merve
* Nagihan
* Sema
* Birsen
SURVIVOR'DA BİR İLK
O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel programında Survivor 2022 hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, sezon açılışında daha önce yapılmamış bir açılış yapılacağını duyurdu. Ancak açılışın nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi vermedi.
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