12 Ocak 2022, Çarşamba
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Niyazi Bey eşinden af diledi! Türkiye Esra Erol’a kilitlendi

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Niyazi Bey eşinden af diledi! Türkiye Esra Erol’a kilitlendi

Esra Erol, hafta içi her gün atv’de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 11 Ocak Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler’de en çok izlenen program oldu.

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