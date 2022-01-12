Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bugün ise yayın akışında Logan: Wolverine isimli filmin olması nedeniyle Sadakatsiz'in ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı? İşte ayrıntılar...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, yılbaşı tatili nedeniyle Sadakatsiz dizisi yayın hayatına ara verdi. Dizinin yeni bölümü bugün de ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.