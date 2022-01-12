Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Kanal D'de ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kanal D yayın akışında Logan: Wolverine filminin yer alması nedeniyle gözler yeni bölüm tarihine çevrildi. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı? İşte haberin detayları...
Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bugün ise yayın akışında Logan: Wolverine isimli filmin olması nedeniyle Sadakatsiz'in ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı? İşte ayrıntılar...
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, yılbaşı tatili nedeniyle Sadakatsiz dizisi yayın hayatına ara verdi. Dizinin yeni bölümü bugün de ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
SADAKATSİZ 45. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin 45. son bölümünün konusu şöyleydi;
Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek...
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