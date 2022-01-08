Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi!

Babasına ulaşamayan Fatoş gözyaşları içinde Esra Erol'da canlı yayında babasına seslendi. Kızının ve eşinin konuşmalarını izleyen Niyazi Bey ise sonunda Esra Erol canlı yayınında eşi ve kızıyla yüz yüze geldi. Sevda'nın annesiyle arasında bir şey olamadığını sadece canı sıkıldığı ve ailesinin kıymetini anlaması için ailesine böyle bir şey yaptığını anlattı.