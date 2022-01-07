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Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi?

Arka Sokaklar bugün var mı? 16 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni bölm tanıtımında Rıza Baba'nın silahla vurulmasının ardından "Rıza Baba ölecek mi?" gibi sorular araştırılmaya başlanmıştı. Cuma günleri ekranlara gelen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün bugün olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi? İşte cevaplar...

Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar'ın 609'uncu son bölümünde Mesut'un tutuklanması ekipte şok etkisi yarattı. Öte yandan Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzerken, yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'ya suikast düzenlendiği görüntülerin ardından yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi? İşte haberin detayları...

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Arka Sokaklar da yılbaşı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 610'uncu yeni bölümü 14 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek.

RIZA BABA ÖLECEK Mİ?

Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin vurulması dizinin sevenlerini üzdü.

Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser'in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu.

Rıza Baba'nın ölüp ölmeyeceği 14 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek yeni bölümle belli olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekip ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Mesut'un tutuklanma haberi ekibin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibe Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekip muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.

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