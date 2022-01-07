Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar'ın 609'uncu son bölümünde Mesut'un tutuklanması ekipte şok etkisi yarattı. Öte yandan Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzerken, yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'ya suikast düzenlendiği görüntülerin ardından yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi? İşte haberin detayları...

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Arka Sokaklar da yılbaşı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 610'uncu yeni bölümü 14 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek.