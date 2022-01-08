Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?

Kardeşlerim bu akşam var mı? Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Gözde Türker, Cihan Şimşek ve Melis Minkari'nin paylaştığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yayınlanmaması nedeniyle konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte ayrıntılar...

KARDEŞLERİM BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bugün de ekranlarda olmayaak. Dizi yılbaşı nedeniyle yayın hayatına ara verdi. Kardeşlerim'in 35. yeni bölümünün 15 Ocak Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.