Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
Kardeşlerim bu akşam var mı? Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanmaması nedeniyle izleyiciler yeni bölümü heyecanla beklemeye başlamıştı. Bugün dizinin yeni bölümü olup olmayacağını merak eden vatandaşlar 'Kardeşlerim bugün var mı?' gibi sorulara yamıt aramaya başladı. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte cevaplar...
Kardeşlerim bu akşam var mı? Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Gözde Türker, Cihan Şimşek ve Melis Minkari'nin paylaştığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yayınlanmaması nedeniyle konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte ayrıntılar...
KARDEŞLERİM BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bugün de ekranlarda olmayaak. Dizi yılbaşı nedeniyle yayın hayatına ara verdi. Kardeşlerim'in 35. yeni bölümünün 15 Ocak Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.
KARDEŞLERİM 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nebahat acil ameliyata alınır ve omzuna platin konur. Akif bu durumu Orhan'a karşı kullanır ve sessiz kalmasını sağlar. Doruk ise annesine olanlar yüzünde Orhan ve Ömer'le kapışır.
Ömer ile Asiye'nin biriktirdikleri para suyunu çekmektedir. Yemek ve yakacak almakta zorlanırlar. Nebahat'in durumu düzeldiği halde Orhan'ın içine kapanmasına kimse anlam veremez. Fakat bu durum okulda kamplaşmaya neden olur.
Asiye ve Doruk'un arası açılırken yeni bir kutuplaşma yaşanır; Ömer, Oğulcan ve diğerleri arasında. Tolga, Cemile konusunda Ömer'i tehdit eder. Cemile ile arasındaki ilişkiye karışmamalarını söyler.
Okulda Aybike-Berk, Doruk- Asiye, Süsen ve Ömer arasında soğuk rüzgarlar eserken Harika ve Oğulcan'ın mutluluğu herkesi şaşırtır. Zengin bir eve temizliğe giden Asiye yanında Emel'i de götürür ancak küçük Emel hastadır. Evin sahipleri hafta sonu şehir dışında olacaktır.
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- Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
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