ATV'den Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında Fenerbahçe hakkında sorulan soru hakkında açıklama
ATV tarafından yapılan açıklamada 09 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe ile ilgili sorulan soruya yönelik "Rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor ve bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ATV tarafından yapılan açıklamada yıllardır seyircisinin takdirini kazanan Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışması programında sorulan soru hakkında oluşturulmaya çalışılan algılara yönelik yanıt verildi. Ayrıca yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle Fenerbahçe taraftarından da özür dilendi.
Açıklamada "Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor ve bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz" ifadelerini kullanıldı.
İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI
NE OLMUŞTU?
09 Ocak 2022 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen bilgi yarışmasında sorulan "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli "Biz de sizi 6-0 yendik" diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusuna Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.
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