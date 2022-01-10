ATV’den Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında Fenerbahçe hakkında sorulan soru hakkında açıklama

Açıklamada "Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor ve bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz" ifadelerini kullanıldı.

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

NE OLMUŞTU?

09 Ocak 2022 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen bilgi yarışmasında sorulan "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli "Biz de sizi 6-0 yendik" diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusuna Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.