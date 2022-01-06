Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?

Camdaki Kız bugün var mı? Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Tamer Levent, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü için araştırmalar sürüyor. Dizinin yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler, yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte haberin detayları...

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI?

Yılbaşı nedeniyle tüm diziler bir hafta yayın hayatına ara verdi. Buna göre, Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü de bu hafta ekranlarda olmayacak. Camdaki Kız'ın 27. yeni bölümü 13 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.