Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
Camdaki Kız bugün var mı? Kanal D yayın akışında bugün Camdaki Kız dizisinin görülmemesi nedeniyle akıllarda soru işareti oluştu. Camdaki Kız dizisinin hayranları dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte cevaplar...
Camdaki Kız bugün var mı? Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Tamer Levent, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü için araştırmalar sürüyor. Dizinin yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler, yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte haberin detayları...
CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI?
Yılbaşı nedeniyle tüm diziler bir hafta yayın hayatına ara verdi. Buna göre, Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü de bu hafta ekranlarda olmayacak. Camdaki Kız'ın 27. yeni bölümü 13 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.
CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Camdaki Kız'ın bu bölümünde Melisa'nın gerçek kimliği ortaya çıkınca Rafet ipleri eline aldı ve Melisa'yı ziyarete giderek bu ilişkiyi bitirdi. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, evin geri kalanına bebeklerini kaybettiklerini söyleyecekleri bir plan yaptı.
Feride, Alper'le buluştuktan sonra gerekeni yapması için Cana'dan yardım istemeye gitti. Cana'dan durumu öğrenen Sedat ise Cavit'ten tekrar yardım istedi. Şirkette ortaklığı garantileyen Cavit, Sedat'ın Melisa ile olan görüntülerinin olduğu USB'yi Sedat'a verirken, bu ana şahit olan Nalan ise USB'yi gizlice alarak görüntüleri izledi.
CAMDAKİ KIZ HİKAYESİ
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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- Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
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