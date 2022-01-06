Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı! 2022 Survivor ne zaman başlayacak? All-Star Ünlüler Gönüllüler kadrosu...
Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler Survivor yarışmasına çevrildi. All-Star olarak gerçekleştirilecek Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunun belli olmasının ardından yarışmanın başlama tarihi de duyuruldu. Yarışma için geri sayım başlarken, yapımcı Acun Ilıcalı yarışmada bu sezon bir ilk olacağını açıkladı. Peki, 2022 Survivor ne zaman başlayacak? All-Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...
Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması için geri sayım başladı. İlk tanıtımın yayınlanmasının ardından izleyiciler yarışmanın başlangıç tarihini beklemeye başladı. Yeni sezon için geri sayım başlarken, yarışmadan ipuçları da ardı ardına geliyor. Acun Ilıcalı'nın 'bu sezon bir ilk olacak' diyerek yaptığı açıklamanın ardından seyircilerin heyecanı arttı. Peki, 2022 Survivor ne zaman başlayacak? All-Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var? İşte haberin detayları...
2022 SURVİVOR ALL-STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezondan ilk tanıtım geldi. Bu sezon da rekabetli geçecek olan Survivor'da yarışmacılar oldukça iddialı gözüküyor. İlk tanıtımda ise yarışmanın başlangıç tarihi duyuruldu. Survivor 2022 All-Star yarışması 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.
SURVIVOR 2022 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Survivor 2022 All-Star Gönüllüler takımı şu yarışmacılardan oluşuyor:
* Gökhan
* Ogeday
* Anıl
* Hikmet
* Ardahan
* Berkan
* Yasin
* Gizem
* Berna
* Sude
* Seda
* Evrim
* Nisa
SURVIVOR 2022 ÜNLÜLER TAKIMI
Survivor 2022 All-Star Ünlüler takımı şu yarışmacılardan oluşuyor:
* Adem
* Atakan
* Furkan
* Mert
* Sercan
* Barış
* Batuhan
* Aycan
* Elif
* Merve
* Nagihan
* Sema
* Birsen
SURVIVOR'DA BİR İLK
O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel programında Survivor 2022 hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, sezon açılışında daha önce yapılmamış bir açılış yapılacağını duyurdu. Ancak açılışın nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi vermedi.
ESKİ ŞAMPİYON ATAKAN'DAN SURVIVOR 'ALL STAR' AÇIKLAMASI
2016 yılında katılığı Survivor yarışmasını şampiyon tamamlayan Çağan Atakan Arslan, TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk oldu. 'Avatar' lakaplı sporcu, rakiplerinden bahsetti.
"GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜNDEN KORKMAM"
Survivor Atakan, sunucuların "Gözünü korkutan bir rakibin var mı?" şeklindeki sorusuna, "Allah izin verirse seyircileriminiz desteğiyle şampiyon olacağım. Gözümü kimse korkutamaz. Gözümün gördüğünden korkmam" yanıtını verdi.
Eski şampiyon, "Tüm yarışmacılar çok iyi hazırlanmış. Fiziksel olarak güçlüler. Gerginlik ve kaosu seviyorsanız bu seneyi izleyin. Bu sene bu işlerin eksik olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"OĞLUM ÜZÜLMESİN DİYE HEP GÜLECEĞİM"
Yarışmada ailesinden uzak kalacağı için zorlanacağını belirten Atakan Arslan, "Zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor ama oğlum Aslan ve eşimden ayrı kalacağım, o beni zorlayacak. 'Baba Survivor'da hep mutlu bak' dedi. Daha önce birlikte izlediğimiz eski Survivor görüntülerinden aklında demek ki öyle kalmış. Oğlum üzülmesin diye Survivor boyunca hep güleceğim" dedi.
32 yaşındaki sporcu, "Yarışma için bir pedagogla görüştük, ona göre de Aslan'la konuştuk. Oğlumdan ayrılacağımı düşündüğümde bile gözlerim doluyor" açıklamasını yaptı.
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