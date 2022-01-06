Survivor’da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı! 2022 Survivor ne zaman başlayacak? All-Star Ünlüler Gönüllüler kadrosu...

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması için geri sayım başladı. İlk tanıtımın yayınlanmasının ardından izleyiciler yarışmanın başlangıç tarihini beklemeye başladı. Yeni sezon için geri sayım başlarken, yarışmadan ipuçları da ardı ardına geliyor. Acun Ilıcalı'nın 'bu sezon bir ilk olacak' diyerek yaptığı açıklamanın ardından seyircilerin heyecanı arttı. Peki, 2022 Survivor ne zaman başlayacak? All-Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var? İşte haberin detayları...

2022 SURVİVOR ALL-STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezondan ilk tanıtım geldi. Bu sezon da rekabetli geçecek olan Survivor'da yarışmacılar oldukça iddialı gözüküyor. İlk tanıtımda ise yarışmanın başlangıç tarihi duyuruldu. Survivor 2022 All-Star yarışması 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.