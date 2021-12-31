Bu akşam TV'de neler var? 31 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Tv8 2022 yılbaşı programları neler?
Bu akşam TV'de neler var? 2022 yılına girmemize saatler kaldı. Yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi ve programların olduğunu araştırıyor. Yayıncı kuruluşlar tarafından yayın akışları paylaşıldı ve yılbaşı programları açıklandı. Peki, bu akşam TV'de ne var? 31 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Tv8 2022 yılbaşı programları neler? İşte 2022 yılbaşı TV programları...
Bu akşam TV'de neler var? 2022 yılbaşı için geri sayım başladı. Koronavirüsle mücadele içerisinde geçirilen bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yılı evinde karşılayacak olan vatandaşlar, yılbaşı programlarını merak ediyor. Bugün TV'de neler olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu akşam TV'de ne var? 31 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Tv8 2022 yılbaşı programları neler? İşte 2022 yılbaşı TV programları...
BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?
İşte 31 Aralık Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Tv8 2022 yılbaşı programları:
ATV'DE BUGÜN NE VAR?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.
KANAL D BUGÜN NE VAR?
Kanal D'de bu akşam Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel bölümünde, Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun konuk olacak.
SHOW TV'DE BUGÜN NE VAR?
Show TV'de bugün Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü ile ekranlara gelecek. Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle izleyici karşısına çıkacak.
STAR TV'DE BUGÜN NE VAR?
Star TV'de bu akşam saat 20.00'de yılbaşı özel bölümü ile İbo Show ekranlara gelecek. Yılbaşı özel bölümünde; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem konuk olacak.
TV8'DE BUGÜN NE VAR?
TV8'de bugün O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı özel programında ünlü isimler konuk olacak. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'nin 31 Aralık Cuma yılbaşı özel bölümünde spor camiasından sinemaya kadar pek çok ünlü isim yer alacak.
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