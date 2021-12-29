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Müge Anlı emekli Albay Mustafa Kaya'yı buldu! "Kocam tutsak" demişti... Kaya canlı yayında herkesi şaşırttı

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Müge Anlı emekli Albay Mustafa Kaya’yı buldu! Kocam tutsak demişti... Kaya canlı yayında herkesi şaşırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Seyhan Kaya eşi emekli Albay Mustafa Kaya için "kocam tutsak" ihbarında bulundu. Müge Anlı geniş çaplı araştırmasının ardından Mustafa Kaya'yı buldu. Kızı ile ATV canlı yayındaki Müge Anlı'nın programına katılan Seyhan Kaya eşinin açıklamaları karşısında şoke oldu. Mustafa Kaya'nın Müge Anlı'ya yaptığı açıklama sonrasında araya giren Seyhan Kaya yeni bir iddiada bulundu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan çarpıcı iddialar güdem oldu. Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı. Müge Anlı'nın sunduğu programda tarafların iddiaları kafaları karıştırdı. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi.

İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" dedi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına iki tarafla ilgili gelen iddialar herkesi şaşkına çevirdi.

Emekli Albay Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya canlı yayında, 'Benim eşim tutsak' diye haykırdı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

Emekli albay Mustafa Kaya'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

Bugün Müge Anlı canlı yayınında taraflar ve tanıklar konuştu, Emekli Albay Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya yayın sırasında, "Benim kocam tutsak lütfen yardım edin" diyerek haykırdı.

Tarafların dinlendiği Müge Anlının bugünkü canlı yayınında birbirinden ilginç iddialar yer aldı. Seyhan Hanım, görümcesinin peşine adam taktırdığını bile ileri sürdü.

Bir başka iddia da Seyhan Hanım'ın eşini para olarak gördüğü yönündeydi...

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