Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bölümde ne olacak?
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını da Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar…
'Bir Zamanlar Çukurova' 30 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de 119'uncu bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
119.Bölüm Özeti:
ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR
Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.
HAKAN VE MAHMUT'UN CEZAEVİNDE YÜZLEŞMESİ
Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.
ZÜLEYHA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN İZİNDE
Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
https://www.atv.com.tr/bir-zamanlar-cukurova/119-bolum-2-fragman/izle
'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI
İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).
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