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Kuruluş Osman 77. yeni bölüm | Osman Bey'den İnegöl'e baskın

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Kuruluş Osman 77. yeni bölüm | Osman Bey’den İnegöl’e baskın

Kuruluş Osman 77. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmak için İnegöl’de ortak kurdukları pazarı hedef aldı. İşte yeni bölümün dikkat çeken sahnesi...

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