29 Aralık 2021, Çarşamba
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Aralık Çarşamba tek parça izle

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Aralık Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; karşılıklı iddiaların arasında paylaşılamayan bir adam! Bir yanda çeyrek asrı devirdiği eşi, diğer tarafta kızı ve görümcesi! 70 yaşındaki albay emeklisi kaçırıldı mı? Kurtarıldı mı? Aynı şehir, peş peşe kayıplar, dar bir çember içinde geçen karmaşık olaylar! Düğümü çözecek kilit isim kim? Seher Yüksel ve Mehmet Demir’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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