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Kardeşlerim dizisi oyuncu Seda Kırımlıoğlu atv’ye konuştu!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Kardeşlerim dizisi oyuncu Seda Kırımlıoğlu atv’ye konuştu!

Cumartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen “Kardeşlerim” dizisinin İnci’si Seda Kırımlıoğlu, kendisi hakkında bilinmeyenleri, merak edilenleri sadece atv Facebook kanalına anlattı.

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