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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Türker, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Türker'in estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 25.12.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 16:44
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle kendisine hayran bırakan Gözde Türker, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Türker'in yıllar önceki fotoğraflarını gören ise şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz hali…

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Simay Barlas

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Simay Barlas

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Simay Barlas