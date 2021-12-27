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Kalp Yarası 26. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Kalp Yarası 26. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, 26. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 26. bölümüne "Adnan Sancakzade benim özbeöz babam." sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası 26. yeni bölüm izleme adresi...

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