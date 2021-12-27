Flaş açıklama! Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı bu hafta neden yayınlanmadı? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman?
Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Kanal D'de Pazar günleri izleyiciyle buluşan Yargı dizisi geçtiğimiz hafta 14. bölümüyle ekranlara gelmişti. Bu pazar dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması ile birlikte izleyiciler "Yargı bitiyor mu?", "Yargı final mi yapacak?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki, Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı bu hafta neden yayınlanmadı? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Yargı neden yayınlanmadı, bitecek mi? Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmedi. Yeni bölümü merak eden izleyiciler, dizinin bu hafta yayınlanmaması nedeniyle final yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında dizinin senaristi Sema Ergenekon'dan resmi açıklama geldi. Peki, Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı bu hafta neden yayınlanmadı? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman? İşte haberin detayları...
YARGI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPACAK?
Pazar günleri Kanal D eyayınlanan Yargı dizisinin 15. bölümü bu hafta yayınlanmadı. İzleyicilerin "Yargı neden yayınlanmadı?" "Yargı dizisi bitti mi?" "Yargı 15. yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt buldu.
Dizinin senaristi Sema Ergenekon sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere"
PINAR DENİZ KORONAVİRÜS YAKALANDI
Yargı'da Ceylin Erguvan karakterine hayat veren başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Bir süredir oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan ile sevgilisi Yiğit Kirazcı, evde karantinaya girdi.
YARGI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
Yargı yeni bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!
YARGI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.
Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.
Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.
Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?
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