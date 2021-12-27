Flaş açıklama! Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı bu hafta neden yayınlanmadı? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman?

Yargı neden yayınlanmadı, bitecek mi? Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmedi. Yeni bölümü merak eden izleyiciler, dizinin bu hafta yayınlanmaması nedeniyle final yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında dizinin senaristi Sema Ergenekon'dan resmi açıklama geldi. Peki, Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı bu hafta neden yayınlanmadı? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman? İşte haberin detayları...

YARGI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPACAK?

Pazar günleri Kanal D eyayınlanan Yargı dizisinin 15. bölümü bu hafta yayınlanmadı. İzleyicilerin "Yargı neden yayınlanmadı?" "Yargı dizisi bitti mi?" "Yargı 15. yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt buldu.