Annesini kurtarma çabası ekrana kilitledi! Tüm Türkiye Esra Erol izledi

Arzu, annesine yaptığının düşüncesizlik olduğunu söyledi ve "Sen beni buraya çıkmak zorunda bıraktın. Sen bize sormadın. Evliliğini yaparken önce çocuklarına soracaksın. Ben bir karar aldım siz ne düşünürsünüz diye. Bak yine birinin yanında aldın soluğu. Anne peşini bıraktığımızda birinin yanına gidiyorsun. Sen yapamazsın, senin kararın olamaz bu." ifadelerini kullandı. Hafize'yle evlenmek istediğini söyleyen Hasan, Arzu'ya sesini yükselterek "Sen burada bir hata yaptın ve insanlara yargısız infaz yaptın. Ben ne yaptıysam, anneni sevdiğim için yaptım. Ben sonuna kadar, mezara kadar, annenle birlikte olacağım. Görürsün, annenle evleneceğim." dedi.