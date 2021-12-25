Annesini kurtarma çabası ekrana kilitledi! Tüm Türkiye Esra Erol izledi
Esra Erol, hafta içi her gün atv’de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 24 Aralık Cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler’de en çok izlenen program oldu.
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,83 izlenme oranı ve %28,71 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.
BİR GENÇ KIZIN ANNESİNİ KURTARMA ÇABASI
20 yaşındaki Arzu Özen, sınav haftasında annesi Hafize'yi aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Annesi Hafize'nin kendisini ve 2 kardeşini de bırakarak kaçtığını söyledi. Annesinin sürekli başka erkeklere kaçıp geri döndüğünü de ekledi. Erol, genç kızın yardım isteğine kayıtsız kalmadı ve genç kızın annesini çok geçmeden buldu. Canlı yayına bağlanan anne ise "Beni Türkiye'ye rezil ettiniz. Sizin gibi çocuklarım yok, İzmir'de internette tanıştığı Hasan'ın yanındayım" dedi.
Arzu, annesine yaptığının düşüncesizlik olduğunu söyledi ve "Sen beni buraya çıkmak zorunda bıraktın. Sen bize sormadın. Evliliğini yaparken önce çocuklarına soracaksın. Ben bir karar aldım siz ne düşünürsünüz diye. Bak yine birinin yanında aldın soluğu. Anne peşini bıraktığımızda birinin yanına gidiyorsun. Sen yapamazsın, senin kararın olamaz bu." ifadelerini kullandı. Hafize'yle evlenmek istediğini söyleyen Hasan, Arzu'ya sesini yükselterek "Sen burada bir hata yaptın ve insanlara yargısız infaz yaptın. Ben ne yaptıysam, anneni sevdiğim için yaptım. Ben sonuna kadar, mezara kadar, annenle birlikte olacağım. Görürsün, annenle evleneceğim." dedi.
Hafize ise çocuklarının iş kazasından kendisine gelecek paranın peşinde olduğunu belirterek "İş kazasında parmaklarım kopunca çocuklarım oradan gelen paranın peşine düştü." yorumunu yaptı. Bu yayının ardından da Hafize ve Hasan Stüdyoya geldi. Hafize, kızı ile görüşmek istemediğini, yalanlardan dolayı geldiğini söyledi. Daha sonra kızının yanına gelen Hafize'ye Arzu, annesine gözyaşları içinde ''Gitme'' diye yalvardı. "İyi insan olsaydı bana öyle davranmazdı" sözleriyle ikna etmeye çalıştı fakat annesi Hasan'ın elini tutup stüdyodan çıktı.
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