Bir Zamanlar Çukurova zirveye yerleşti! Tüm Türkiye Hakan ve Züleyha’nın aşkını izledi

HAKAN VE ZÜLEYHA AŞKI DOLUDİZGİN!

Hakan ve Züleyha basın toplantısında evleneceklerini açıklayınca sorular peş peşe geldi. Meraklı bakışların hedefi haline gelen Züleyha ve Hakan aşklarını dolu dizgin yaşarken, Fikret şehir kulübünde Betül'le evleneceği tarihi açıklayacağını söyleyerek herkesi yemeğe davet etti. Hakan'dan da geceye katılmasını isteyerek ona zeytin dalı uzattı.

HAMİNNE KİMSEYİ İNANDIRAMADI

Betül'ün itmesi sonucu yere düşüp başını vuran Haminne gözünü açtığında karşısında Şermin'i gördü. Korkuya kapılan Haminne iyileşti ama Betül ve Şermin'in yaptıklarını unutmadı. Haminne, Betül'ün kendisini ittiğini söylese de kimseyi inandıramadı.