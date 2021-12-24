Yargı’dan hayranlarını üzen haber! Yayına ara verildi! Dizinin senaristi tarih vererek duyurdu

YARGI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.