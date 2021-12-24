Yargı'dan hayranlarını üzen haber! Yayına ara verildi! Dizinin senaristi tarih vererek duyurdu
Yargı dizisi bu hafta neden yok? Kanal D'de ekranlara gelen Yargı dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yayına ara verildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından dizinin neden bu hafta olmadığı ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı bu hafta neden yok? İşte Yargı dizisi ile ilgili son gelişmeler...
Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15'inci yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yargı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Yargı dizisinde yayına ara verildiği açıklandı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dizinin takipçilerine üzücü haberi paylaştı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı bu hafta neden yok? İşte haberin detayları...
YAYINA ARA VERİLDİ
Dizinin senaristi Sema Ergenekon sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere"
PINAR DENİZ KORONAVİRÜS YAKALANDI
Yargı'da Ceylin Erguvan karakterine hayat veren başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Bir süredir oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan ile sevgilisi Yiğit Kirazcı, evde karantinaya girdi.
YARGI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
Yargı yeni bölümüyle 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!
YARGI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.
Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.
Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.
Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?
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