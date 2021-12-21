Destan yeni bölüm canlı izle | Destan 5. bölüm canlı izle
ATV'nin yeni dizisi Destan, televizyon dünyasında taşları yerinden oynattı. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikâyeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkiledi. Destan dizisinin yeni bölümüne "Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!" sözü damga vurdu. Diziseverler 'Destan yeni bölüm canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Destan 5. yeni bölüm izleme adresi...
'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer. Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır. Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.
DESTAN 5. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE