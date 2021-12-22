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Kuruluş Osman 76. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Kuruluş Osman 76. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

Atv'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne "Gayrı bu obanın da benim de beyim sensin Gündüz Bey!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 76. bölümümü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden olarak izleyebilirsiniz.

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