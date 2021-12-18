Kadro açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışmasının yeni sezonu heyecanla bekleniyor. All-Star formatında yapılcak 2022 sezonunun detayları belli oluyor. All-Star'da Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunun belirlenmesi ile birlikte yarışmanın başlayacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler kadrosu...

SURVIVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2022 All-Star yarışmasının başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Bir önceki sezonlarda yarışma şubat ayında başlamıştı. Buna göre, Survivor 2022 All-Star yarışmasının da 2022 Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi ve fragmanı paylaşıldığında ahaber.com.tr'de olacak.

SURVIVOR 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?

İşte Survivor 2022 All-Star Ünlüler Gönüllüler takımlarının yarışmacıları: