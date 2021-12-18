Kardeşlerim 33. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 33. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasını kaybeden 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Sen de Süsen'den hoşlanıyordun galiba." sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 33. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Mutluluğu bulan konum atsın!"
Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar. Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.
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