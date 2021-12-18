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Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Bu halini gören inanamadı

Recep Usta Kardeşlerim'de canlandırdığı Berk karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Usta, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Şahsiyet dizisiyle başlayan kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncunun ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu. Recep Usta'nın eski imajını gören şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 14:14
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Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Bu halini gören inanamadı

Atv'de her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kardeşlerim, genç oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Dizide Berk karakterine hayat veren Recep Usta ise en çok konuşulan isimlerden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Bu halini gören inanamadı

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Recep Usta'nın eski imajı görenleri şoke etti.

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Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Bu halini gören inanamadı

İşte Recep Usta başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi…

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Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Bu halini gören inanamadı

Çağlar Ertuğrul

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Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta’nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Bu halini gören inanamadı

Çağlar Ertuğrul