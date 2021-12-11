Kardeşlerim 32. yeni bölüm atv canlı izle

Atv'nin merakla takip edilen dizisi Kardeşlerim 32. yeni bölümü canlı izle.... Dizide bu hafta; "Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır. Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar..."

Kardeşlerim dizisini ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

KARDEŞLERİM 32. BÖLÜM CANLI İZLE