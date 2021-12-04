Kardeşlerim 31. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 31. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasını kaybeden 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Akif sen nasıl bir adamsın!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 31. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Yerle bir oldum da, senle bir olamadım."
Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.