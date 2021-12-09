Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle
Bir Zamanlar Çukurova 116. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla seyircisiyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 116. yeni bölümüne "Ya Züleyha'ya bir şey olursa?" sözü damga vurdu. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova canlı izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünü ahaber.com.tr adresinden olarak izleyebilirsiniz.
ABDÜLKADİR'İN TEHDİTLERİ LÜTFİYE'Yİ YILDIRMIYOR
Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.
FİKRET VE BETÜL NİŞANLANIYOR
Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.
VAHAP VE ABDÜLKADİR'İN OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR
Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.
ZÜLEYHA'YI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.
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