Kalp Yarası 23. yeni bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm tek parça izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 23. yeni bölümü yayınlandı. Kalp Yarası'nın 23. yeni bölümünde birçok sır ortaya çıkacak. Kalp Yarası'nın 23. yeni bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. Kalp Yarası 23. yeni bölüm canlı izle...
Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.
KALP YARASI 23. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.
Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.