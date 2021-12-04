Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı? Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 6. sezonu için araştırmalar başladı. 5. sezon 2. kısmın yayınlanmasının ardından izleyiciler yeni sezonun olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Netflix'ten resmi açıklama geldi. Peki, La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı? İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin 5. sezon ilk 5 bölümü 3 Eylül'de, 5. sezon 2. kısım ise 3 Aralık'ta yayınlandı. Dizinin 5. sezonunu tamamlayan izleyiciler, yeni sezonun olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON OLACAK MI?
Netflix tarafından yapılan açıklamada, La Casa De Papel'in 5. sezon ile final yaptığı bildirildi.
LCDP 5. SEZONDA YAŞANANLAR
İşte LCDP 5. sezon özeti:
La Casa De Papel 5. sezon 1. bölüm: Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo orduyu göreve çağırarak müzakerelerde çıtayı yükseltir. Geçmişte Berlin ailesinden biriyle buluşur.
La Casa De Papel 5. sezon 2. bölüm: Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.
La Casa De Papel 5. sezon 3. bölüm: Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.
La Casa De Papel 5. sezon 4. bölüm: Helsinki'nin hayatı teklikededir. Hırsızlar gizli bir karşı saldırı planlar. Yıllar önce Berlin ve oğlu birlikte ilk soygunlarını gerçekleştirir.
La Casa De Papel 5. sezon 5. bölüm: Ateş hattının ortasında mutfakta mahsur kalan Tokyo, ilk aşkını ve Profesör'le ilk karşılaşmasını hatırlar.
La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm: Sierra, Profesörün kederinden faydalanarak istediğini elde eder. Bu sırada ekip, ölen arkadaşlarının geride bıraktığı duygusal yıkımla uğraşır.
La Casa De Papel 5. sezon 7. bölüm: Düşmanları saklanırken Tamayo kendi mahallesinde bir insan avı başlatır. Geçmişte Berlin ve Palermo altını bankadan çıkarma planlarını anlatır.
La Casa De Papel 5. sezon 8. bölüm: Ekip zamanla yarışırken Tamayo altının peşine düşer. Monica bir psikoz geçirdiğinden endişe eder. Yıllar önce Berlin ihanete uğrar.
La Casa De Papel 5. sezon 9. bölüm: Taktiklerinin kendisine karşı kullanıldığını gören Profesör sarsılır ve tüm umutlar tükenmiş gibi görünürken cesur bir karar alır.
La Casa De Papel 5. sezon 10. bölüm: Birçok kişinin hayatı tehlike altında ve İspanya ekonomisi kritik bir durumdayken Profesör ve Tamayo son bir hesaplaşam için karşı karşıya gelir.
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