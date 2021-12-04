Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 6. sezon olacak mı? İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin 5. sezon ilk 5 bölümü 3 Eylül'de, 5. sezon 2. kısım ise 3 Aralık'ta yayınlandı. Dizinin 5. sezonunu tamamlayan izleyiciler, yeni sezonun olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON OLACAK MI?

Netflix tarafından yapılan açıklamada, La Casa De Papel'in 5. sezon ile final yaptığı bildirildi.

LCDP 5. SEZONDA YAŞANANLAR

İşte LCDP 5. sezon özeti: