Kuruluş Osman 73. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

TEKFURLAR, İZNİK VALİSİNİ HEDEF ALIYOR

Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

MARİ KOSSES'TEN TURGUT BEY'E MESAJ

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar. Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

OSMAN BEY'İN HAREKAT PLANI İŞLEYECEK Mİ?

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

KURULUŞ OSMAN 73. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE