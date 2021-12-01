Kuruluş Osman 73. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Atv'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne "Gayrı İnegöl'ün fethi bu madenden geçer!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 73. yeni bölümünü canlı olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
TEKFURLAR, İZNİK VALİSİNİ HEDEF ALIYOR
Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.
MARİ KOSSES'TEN TURGUT BEY'E MESAJ
İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar. Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!
OSMAN BEY'İN HAREKAT PLANI İŞLEYECEK Mİ?
Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?
KURULUŞ OSMAN 73. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE