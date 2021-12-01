Esra Erol kasım ayını zirvede bitirdi

22 YILLIK ANNE HASRETİ CANLI YAYINDA SON BULDU!

22 yıldır annesini görmeyen Burcu canlı yayına gelerek hiç görmediği annesi Hatice Yaprak'ı bulmak için Esra Erol'da programına katıldı. Burcu, "Yanımdan geçse, bir yerde görsem tanımam annemi. Dolduramadığım bir boşluk var içimde. Neler yaşadığını bilmiyorum, o yüzden yargılamıyorum. Dinlemek istiyorum, yeter ki gelsin." Diyerek yardım istedi. Burcu'nun bu çağrısından dakikalar sonra mucize gerçekleşti.