Kuruluş Osman 73. yeni bölüm: Göktuğ, tekfurların saldırısıyla yaralandı

İmzaladıkları ticaret anlaşmasını onurlandırmak için kızı ile birlikte Kayı Obası'nı ziyaret eden İznik Valisi Saguros, Osman Bey'in hazırladığı karşılamadan çok memnun oldu. Osman Bey, obayı gezdirdiği Vali Saguros'u ardından Söğüt'e götürdü. Söğüt'te esnafları ziyaret eden ve Şeyh Edebalı ile tanışan Vali Saguros, gördüklerinden hayli etkilendi. Bu ziyaretin istihbaratını alan tekfurlar, Julia ve suikastçılarını Söğüt'e göndererek Vali Saguros'u ve kızını ortadan kaldırmaya karar verdi.

Osman Bey, misafirleri için mükellef bir sofra hazırlattı. Söğüt'teki handa verilen yemekte Malhun Hatun, Bala Hatun, Gündüz Bey, Selcan Hatun, Göktuğ Alp, Boran Alp, Aygül Hatun, Kumral Abdal, Şeyh Edebalı ile Vali Saguros ve kızı Hera yer aldı. Vali Saguros'un çarşıdaki ziyareti sırasında beklediği fırsatı elde edemeyen Julia ve savaşçıları, hanın mutfağına sızarak Osman Bey'in sofrasına saldırmayı planladı.

Suikastçılar tüm güvenlik önlemlerine rağmen mutfağa girerek hizmetlileri etkisiz hale getirdi ve kılık değiştirip sofraya yöneldi. Osman Bey, tepsilerin altına gizlenmiş tatar yaylarını fark etti ve Vali Saguros'u korumak için hamle yaptı. Vali Saguros yaralanırken, Göktuğ ise Hera'yı korumak üzere okun önüne atladı.

Osman Bey ve Göktuğ hançerleri ile saldırganları etkisiz hale getirdi. Alpler derhal güvenliği sağlarken, Osman Bey çok öfkeliydi: "Benim soframda! Misafirime! Bulun! Hana! Söğüt'e! Her yana bakın! Bunu yapanı bana bulun! Haydi!"