27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kardeşlerim 30. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 30. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 27.11.2021
ABONE OL
Kardeşlerim 30. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 30. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasını kaybeden 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 30. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Hiçbir şey yolunda gitmezken, sen nasıl gittin…"

Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır. Orhan'ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk'in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam eder. Bir sevdiğini daha kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yine birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

KARDEŞLERİM 30. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kardeşlerimin Harika’sı aşk gelip paylaştı! Eşi bakın kim çıktı KARDEŞLERİM'İN HARİKA'SI AŞK GELİP PAYLAŞTI! EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA