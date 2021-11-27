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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker aşk gelip paylaştı! Eşi bakın kim çıktı

İlk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran Kardeşlerim'in genç oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturdu. Aşka gelen Türker, evliliklerinin dördüncü ayını eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak kutladı. Güzel oyuncunun eşi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in eşi...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 14:40
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker aşk gelip paylaştı! Eşi bakın kim çıktı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Türker, ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker aşk gelip paylaştı! Eşi bakın kim çıktı

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güze oyuncu, özel hayatıyla da mercek altına alındı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker aşk gelip paylaştı! Eşi bakın kim çıktı

Dört ay önce nikah masasına oturan Türker'in eşi ise herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in eşi ve diğer oyuncuların eşleri ve sevgilileri…

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker aşk gelip paylaştı! Eşi bakın kim çıktı

NERGİS ÖZTÜRK - CEMAL TOKTAŞ

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker aşk gelip paylaştı! Eşi bakın kim çıktı