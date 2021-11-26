Müge Anlı acı haberi verdi: Rahmi Özkan'ın ablası Melahat Güney yaşamını yitirdi
ATV’nin reyting rekortmeni programı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan’ın 26 Kasım tarihli bölümde olmaması izleyici tarafından merak konusu olmuştu. Rahmi Özkan’ın ablası Melahat Güney'in yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yürek yakan haberi Müge Anlı canlı yayında izleyicilerine bildirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programın açılışında Rahmi Özkan'ın bir müddet aralarında olamayacağını duyurdu.
Anlı, Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi olan ablası Melahat Güney'in vefat ettiğini belirtti.
"RAHMİ ÖZKAN'IN ABLASI HAYATINI KAYBETTİ"
Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın programda yer almamasıyla ilgili "Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Başısağolsun, ailesine Allahtan sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
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