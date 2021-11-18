Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle
Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla seyircisiyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölümüne "Ben sana aşık oldum Züleyha..." sözü damga vuruyor. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova canlı izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünü ahaber.com.tr adresinden olarak izleyebilirsiniz.
HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR
Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.
DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.
BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR
Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.