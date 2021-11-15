Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle! | Kalp Yarası 20. bölüm canlı izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 20. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 20. bölümüne "Ne yaptın karıma diyorum sana!" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 20. yeni bölüm canlı izleme adresi...
KALP YARASI DİZİSİNDE BU HAFTA
Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.
Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?
Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?
KALP YARASI 20. BÖLÜM CANLI İZLE