Türkiye onunla ağlamıştı! Esra Erol Kübra’nın gözyaşlarını dindirdi

Kübra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Elif'in ailesi ise Sezer'in benimle evli olduğunu benden 2 çocuğu olduğunu bilmiyorlar. Elif ise biliyordu benimle evli olduğunu. Elif'i öğrenince onu aradım konuştum "benim eşinle aramda bir şey yok. Evli biriyle birlikte olmam" diyerek beni aralarında bir şey olmadığına ikna etti. Daha sonra Elif'in evlendiğini öğrendim ama eşimle olduğunu asla bilmiyordum. Ama daha sonra Sakarya'da düğün yaptıklarını öğrendim fotoğraflarını gördüm."

İddialar karşısında sessiz kalmayan Sezer canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti. Kübra'nın eşi Sezer Sarıkaya, "Bütün bunlar iftira" dedi. Konuyla ilgili fotoğraf ve videoları dahi kabul etmeyen Sezer Sarıkaya, aslında istemediğini ama evlenmek zorunda kaldığını iddia etti.