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Kalp Yarası 19. bölümüyle sosyal medyayı salladı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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Kalp Yarası 19. bölümüyle sosyal medyayı salladı

atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin soluk kesen bölümü ekran başına kilitlerken hayranları her yayın gününde diziyi dünya trend listesine taşıyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, her yeni bölümüyle sosyal medya gündeminin zirvesinde yer alıyor. Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin performanslarıyla göz doldururken "AyFer" çifti hayranların gönlünde taht kuruyor.

Kalp Yarası'nın Pazartesi akşamı ekrana gelen 19'uncu bölümünde de gelenek bozulmadı ve #KalpYarası ile bölüm etiketi #YeniHayatımız Twitter gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yalnızca Türkiye gündemiyle sınırlı kalmayan dizi, Panama, Brezilya ve dünya gündemine de girmeyi başardı. Kalp Yarası her yeni bölümüyle farklı bir ülkede ve dünya gündeminde kendine yer buluyor.

Kalp Yarası, her pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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