Kuruluş Osman'da Osman Bey’e hain pusu
Atv'de yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü.
Kayı Obası'ndaki ajanı sayesinde Osman Bey'in Nikea'ya gitme planını haber alan Tekfur Kosses, bu bilgiyi Tekfur Nikola ve Tekfur Rogatus'la paylaştı.
Tekfur Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürme işini üzerine alarak Katalan savaşçılarla anlaştı ve gücüne güç kattı.
Pusu ihtimaline karşılık Nikea'ya farklı bir yoldan gitmeyi tasarlayan Osman Bey, Malhun Hatun ve Kayı alpleri, yol üzerinde saldırıya uğramış bir at arabasına denk geldi. Alpler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumda bir terslik olduğunu sezen Osman Bey pusuyu fark etti ancak her şey için çok geçti. Osman Bey, Tekfur Nikola'nın attığı okla yaralandı.
Ok yağmuru altında kalan Kayılar derhal savaş pozisyonu alırken, Tekfur Nikola "Osman! Buradan sağ çıkamayacaksın! Bu sefer kurtuluş yok!" sözleriyle meydan okudu.
Osman Bey ve alplerinin ayrı düştüğünü gören Nikola, Osman Bey'e doğru yöneldi.
Osman Bey yaralı olmasına rağmen Nikola'yı alt etti ancak araya giren Bizans askerleri Tekfur Nikola'yı kurtardı. Etrafı sarılan Osman Bey ve Malhun Hatun kahramanca çarpışarak çemberi yardı ve ormana daldı.
Katalan savaşçılar Anselmo ve Diego da ikilinin peşine takıldı.
Yaralı haldeki Osman Bey ve Malhun Hatun güvenli bir yer bulmaya çalışırken, Katalan savaşçılar tarafından fark edildi. Malhun Hatun, Diego'yu, Osman Bey ise Anselmo'yu alt etmeyi başardı. Bu sırada Nikola ve askerlerinin seslerinin duyulması ile karanlığın bastırmasından da faydalanan Osman Bey ve Malhun Hatun bir mağaraya saklanarak izini kaybettirmeyi başardı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
OSMAN BEY'İN DUASI
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 70'inci bölümünde, Tekfur Nikola'nın saldırısına uğrayan Osman Bey, pusudan yaralı olarak kurtulup peşindeki Katalan savaşçıları alt ettikten sonra Malhun Hatun'la birlikte bir mağaraya sığındı.
Her ikisi de yaralı olan Osman Bey ve Malhun Hatun, mağarada bir ateş yakarak mümkün olduğunca yaralarını tedavi ettiler. Kendi yarasına aldırmadan Osman Bey'le ilgilenen Malhun Hatun, ateşte ısıttığı hançerle Osman Bey'in yaralarını dağladı.
Yaşadığı acıyla kendinden geçen Osman Bey, ayıldığında Malhun Hatun'a "Var olasın hatunum. Yanımda dağ gibi durursun" diyerek teşekkür etti.
"Rabbimin de izniyle burdan çıkacağız. Alplerimi bulacağız… Bizi yolumuzdan etmeye kalkan kefereyi sağ komayacağız" diyen Osman Bey, ardından şu şekilde dua etti:
"Ya Rabbim her türlü meşakkatten sana sığınırım. Sen ki Eyyub Aleyhisselamın amansız derdine deva buldun. Yunus Aleyhisselamı balığın karnında yaşattın. Yusuf Aleyhisselamı kuyudan çıkarttın. Görklü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı müşriklerin zulmünden korudun. Onu sığındığı mağarada bir güvercin yumurtası ve bir örümcek ağıyla korudun. Ey merhameti yüce Rabbim, nebilerinin, evliyalarının hürmetine bize yardım eyle. Alplerimi sağ salim bulmayı nasip eyle. Keferenin kıydığı şehitlerimizin intikamına bizleri memur eyle! Senden başka yöneleceğimiz kapı yok. Sen kapından eli boş çevirme ya rabbi! Amin."
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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