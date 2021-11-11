EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezonu ne zaman başlayacak? atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu merak eden seyirciler, dizinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon başlayacak mı? Final mi yaptı? İşte haberin detayları...

EDHO BİTTİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon başlangıç tarihi için 26 Ekim'e işaret edilmişti. Ancak dizinin o tarihte başlamaması nedeniyle izleyiciler "EDHO bitti mi" sorularına yanıt aramaya başladı. Hemen şunu belirtelim ki dizinin final yapıp yapmadığı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni sezon ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.