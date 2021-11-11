EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon başlayacak mı? Final mi yaptı?
EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 7. sezon için tarih verilmişti. Ancak o tarihte dizinin yayınlanmaması nedeniyle izleyiciler araştırmarala başladı. EDHO'nun hangi tarihte başlayacağını merak eden seyirciler, dizinin bitip bitmediğini araştırıyor. Peki, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon başlayacak mı? Final mi yaptı? İşte son gelişmeler...
EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezonu ne zaman başlayacak? atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu merak eden seyirciler, dizinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon başlayacak mı? Final mi yaptı? İşte haberin detayları...
EDHO BİTTİ Mİ?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon başlangıç tarihi için 26 Ekim'e işaret edilmişti. Ancak dizinin o tarihte başlamaması nedeniyle izleyiciler "EDHO bitti mi" sorularına yanıt aramaya başladı. Hemen şunu belirtelim ki dizinin final yapıp yapmadığı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni sezon ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
EDHO FİNAL Mİ YAPTI?
Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım "EDHO final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın..."
EDHO 199. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.
Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.
Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.
İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer.
Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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