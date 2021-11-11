Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle
Bir Zamanlar Çukurova 112. yeni bölüm izle! | ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla seyircisiyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 112. yeni bölümüne "Züleyha Yaman itiraf etti!" sözü damga vuruyor. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova canlı izle" yöntemlerini araştırma başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünü ahaber.com.tr adresinden olarak izleyebilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE BU HAFTA
ZÜLEYHA, ÜMİT CİNAYETİNDEN SORGUYA ALINIYOR
Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.
HAKAN, DEMİR'İN HİSSELERİNİ ALIYOR!
Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.
FİKRET, ZÜLEYHA'YI MUTLU ETMEK İÇİN ÇABALIYOR
Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.