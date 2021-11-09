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Alman oyuncu Kuruluş Osman kadrosunda! Aksiyon sahneleriyle hayran bırakacak

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Alman oyuncu Kuruluş Osman kadrosunda! Aksiyon sahneleriyle hayran bırakacak

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırdı. Sezonun en iyi açılışını yapan ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

Yeni hikayesi, görkemli dekorları ve zengin oyuncu kadrosu yeni sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak Alman oyuncu Yazmeen Baker katıldı.

Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek Yazmeen Baker, aksiyon sahnelerindeki üstün yeteneği ve tecrübesiyle tanınıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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