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EDHO bugün var mı? 9 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? 7. yeni sezon tarihi belli mi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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EDHO bugün var mı? 9 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? 7. yeni sezon tarihi belli mi?

EDHO bugün var mı? atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon tarihi için araştırmalar sürüyor. 26 Ekim'de başlaması beklenen dizinin o tarihde yayınlanmaması sonrası "EDHO ne zaman başlayacak?" soruları gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EDHO bugün var mı? 9 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon tarihi belli mi? İşte haberin detayları...

EDHO bugün var mı? 6 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Daha önce yayınlanan fragmanda dizinin 26 Ekim'de başlayacağı duyurulmuştu. Ancak o tarihteki yayın akışında EDHO'nun gözükmemesi nedeniyle gözler dizinin başlangıç tarihine çevrildi. Peki, EDHO bugün var mı? 9 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

EDHO BUGÜN VAR MI?

Salı günleri ekranlara gelen EDHO'nun yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı. 9 Kasım tarihli atv yayın akışında saat 20.00'de yabancı sinema olduğu gözüküyor.

EDHO BİTTİ Mİ?

Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım "EDHO final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın..."

EDHO 199. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer.

Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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