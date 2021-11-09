EDHO bugün var mı? 9 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? 7. yeni sezon tarihi belli mi?

EDHO bugün var mı? 6 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Daha önce yayınlanan fragmanda dizinin 26 Ekim'de başlayacağı duyurulmuştu. Ancak o tarihteki yayın akışında EDHO'nun gözükmemesi nedeniyle gözler dizinin başlangıç tarihine çevrildi. Peki, EDHO bugün var mı? 9 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

EDHO BUGÜN VAR MI?

Salı günleri ekranlara gelen EDHO'nun yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı. 9 Kasım tarihli atv yayın akışında saat 20.00'de yabancı sinema olduğu gözüküyor.

EDHO BİTTİ Mİ?

Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım "EDHO final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: