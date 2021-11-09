09 Kasım 2021, Salı
Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 70'inci bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Osman Bey ve oğlu Orhan'la birlikte tekfurların hain tuzağına düşecek. İşte Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 12:47
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