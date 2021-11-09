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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 70'inci bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Osman Bey ve oğlu Orhan'la birlikte tekfurların hain tuzağına düşecek. İşte Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 12:47
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak

70.Bölüm:

TEKFURLAR TEK VÜCUT

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak

Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak

MARI KOSSES TURGUT ALP'İ ZİYARET EDİYOR

Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak

Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak

Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi?

Osman Bey kendisine kurulan tuzakları nasıl alt edecek? Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası tehlike altında mı? Bala Hatun, tekfurların hain planına karşı Orhan'ı koruyabilecek mi? Tekfurların Kayı Obası'na sızan gizli ajanı kim? Katalanlar, tekfurlarla işbirliği yapacak mı? Nikea yolunda Osman Bey'i neler bekliyor? Mari Kosses ve Turgut Alp'in buluşmasında neler yaşanacak?